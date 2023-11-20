Реквизиты первички

Какие две даты обязательно должны быть в электронной первичке

Каждый факт хозяйственной жизни компании оформляют первичным учетным документом. Он может быть электронным, и там обязательно должна быть дата.
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Разъяснение дает ФНС в письме от 27.10.2023 № ЗГ-3-26/13966.

Для определения даты составления первичного документа надо руководствоваться нормами ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Дата первичного документа = дата его подписания.

Если дата составления первички отличается от даты совершения факта хозяйственной жизни, оформляемого этим документом, то указывается также дата совершения факта хозяйственной жизни.

А где указать эту дату в электронном акте о выполненных работах?

В электронном формате этого документа нет специального элемента для этого. Пока туда не внесли поправки можно делать так:

использовать свободные информационные поля элемента «ИнфПолФХЖ1» таблиц «Информационное поле события (факта хозяйственной жизни) 1».

Там можно отражать реквизиты акта (сведения о дате подписания акта).

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