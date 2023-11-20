Какие две даты обязательно должны быть в электронной первичке

Разъяснение дает ФНС в письме от 27.10.2023 № ЗГ-3-26/13966.
Для определения даты составления первичного документа надо руководствоваться нормами ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Дата первичного документа = дата его подписания.
Если дата составления первички отличается от даты совершения факта хозяйственной жизни, оформляемого этим документом, то указывается также дата совершения факта хозяйственной жизни.
А где указать эту дату в электронном акте о выполненных работах?
В электронном формате этого документа нет специального элемента для этого. Пока туда не внесли поправки можно делать так:
использовать свободные информационные поля элемента «ИнфПолФХЖ1» таблиц «Информационное поле события (факта хозяйственной жизни) 1».
Там можно отражать реквизиты акта (сведения о дате подписания акта).
Как правильно организовать движение первички
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