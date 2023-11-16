👊 Все обязаны платить свои налоги

Об этом напомнил Минфин в письме от 17.10.2023 № 03-02-07/99155.
Налог – это необходимое условие существования государства, поэтому обязанность платить налоги распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства. Такой вывод сделал Конституционный суд в постановлении от 17.12.1996 № 20-П.
Минфин предупреждает, что неправомерно отказываясь от исполнения обязанности по уплате законно установленных налогов, налогоплательщики несут риск:
возникновения у них недоимки;
начисления пеней;
привлечения их к ответственности за совершение налоговых правонарушений.
Кстати, приближается срок уплаты имущественных налогов физлиц (1 декабря). Не забудьте заплатить их.
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