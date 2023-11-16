📌 Как учитывать индексацию зарплаты для отпускных: таблица для бухгалтера-расчетчика

Как учитывать при расчете отпускных

Когда произошло повышение зарплаты

Повышать надо выплаты с 01.01.2023 по 30.09.2023

Повышение зарплаты было с 01.10.2023.

Отпуск с 10.01.2024.

выплаты , начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период, повышаются на коэффициенты индексации (из считают для каждого месяца)

в расчетный период

Повышать надо средний заработок за период с 01.01.2023 по 31.12.2023.

Повышение зарплаты было с 01.01.2024.

Отпуск с 10.01.2024.

повышается средний заработок , исчисленный за расчетный период

после расчетного периода до наступления отпуска

в период сохранения среднего заработка

часть среднего заработка повышается с даты повышения зарплаты до окончания этого периода