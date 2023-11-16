📌 Как учитывать индексацию зарплаты для отпускных: таблица для бухгалтера-расчетчика

Норма о повышении средней зарплаты для расчета отпускных заложена в п. 16 положения, утвержденного постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922.
Когда произошло повышение зарплаты
Как учитывать при расчете отпускных
Пример
в расчетный период
выплаты, начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период, повышаются на коэффициенты индексации (из считают для каждого месяца)
Отпуск с 10.01.2024.
Повышение зарплаты было с 01.10.2023.
Повышать надо выплаты с 01.01.2023 по 30.09.2023
после расчетного периода до наступления отпуска
повышается средний заработок, исчисленный за расчетный период
Отпуск с 10.01.2024.
Повышение зарплаты было с 01.01.2024.
Повышать надо средний заработок за период с 01.01.2023 по 31.12.2023.
в период сохранения среднего заработка
часть среднего заработка повышается с даты повышения зарплаты до окончания этого периода
Отпуск с 10.01.2024 по 07.02.2024. Повышение зарплаты произошло с 20.01.2024.
Повышать надо средний заработок с 20.01.2024 по 07.02.2024
Положение применяют, если повышение было во всей организации или в структурном подразделении.
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