🎓Вебинар. Проблемы инвесторов на фондовом рынке после введения санкций: пути преодоления. 22 ноября в 11:00 мск!

Санкционная турбулентность породила множество препятствий и проблем при инвестировании на фондовый рынок.
Шевелев Арсений, руководитель санкционной практики АКГ «Создание и Развитие», расскажет о часто возникающих юридических проблемах инвесторов на рынке ценных бумаг в результате введения санкций.
На вебинаре разберем:
Неправомерное закрытие брокерами позиций клиентов в результате вводимых санкций;
Недобровольная передача портфельных активов от одного брокера к другому и возникающие в связи с этим убытки;
Заморозка иностранных ценных бумаг в результате иностранных блокирующих санкций и односторонних действий российских депозитариев и брокеров;
Проблемы в рамках участия в процедуре замещения еврооблигаций российскими ценными бумагами;
Проблемы при добровольной и автоматической конвертации иностранных депозитарных расписок в российские ценные бумаги.
Ждем вас на вебинаре 22 ноября в 11:00 мск! Узнаем, какие есть эффективные пути преодоления трудностей, основанные на многочисленных примерах актуальной судебной практики.
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