Россияне утратили интерес к карьерному росту

Чем в нынешних условиях кадрового голода можно мотивировать работников остаться на своем месте? Таким вопросом заинтересовались в Get Experts и провели опрос 520 представителей компаний, пишут «Ведомости».
Они опросили 1485 человек и выяснили, что за последние пять лет приоритеты у работников сильно поменялись. Раньше на первое место среди факторов нематериальной мотивации сотрудники ставили возможности профессионального развития и карьеры, многие мечтали о выполнении разноплановых и интересных задач. Теперь в приоритете условия труда: 59% респондентов сказали, что хотели бы работать из дома, 49% ценят гибкие графики, 41% хочет соблюдать баланс между работой и личной жизнью.
О возможностях карьерного роста и профессиональном развитии сотрудники тоже думают, но лишь в 37% и 34% случаях. Снижение в жизненных ценностях роли карьеры и рост внимания к качеству жизни, — общемировой тренд в развитых странах. И это особенно выражено у молодых сотрудников.
Комментарии7
Полина Бахарева
Интересно, что наблюдаю прямо противоположную тенденцию, где молодежь постоянно хочет большего.
Это раньше Ведомости были СМИ, а сейчас желтый листок ... Кого то опросили и 59% сказали что хотели бы работать из дома, а 49% ценят гибкие графики 59+49= уже 108%
и какой карьерный рост у главного бухгалтера
Валентина Гернц
Озадачилась тем же вопросом
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Только по должности - или из ГБ ООО стать ГБ "РосНефть" или "ГазПром"
Или в финдиректора, почему-то они по статусу и оплате выше, а по обязанностям и ответственности ниже.
Или в депутаты ГД РФ - в президенты не предлагать, место уже занято и надолго
Нет
Нормальная тенденция. Не все рвутся активно участвовать в крысиных гонках.
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Polinbux: "молодежь постоянно хочет большего"
не обязательно карьерного роста)) вот денег - да, хотят и сразу много