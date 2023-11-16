Россияне утратили интерес к карьерному росту

Жители России стали меньше интересоваться продвижением по карьерной лестнице. Многие работники удовлетворяются малым и их это устраивает.

Чем в нынешних условиях кадрового голода можно мотивировать работников остаться на своем месте? Таким вопросом заинтересовались в Get Experts и провели опрос 520 представителей компаний, пишут «Ведомости».

Они опросили 1485 человек и выяснили, что за последние пять лет приоритеты у работников сильно поменялись. Раньше на первое место среди факторов нематериальной мотивации сотрудники ставили возможности профессионального развития и карьеры, многие мечтали о выполнении разноплановых и интересных задач. Теперь в приоритете условия труда: 59% респондентов сказали, что хотели бы работать из дома, 49% ценят гибкие графики, 41% хочет соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

О возможностях карьерного роста и профессиональном развитии сотрудники тоже думают, но лишь в 37% и 34% случаях. Снижение в жизненных ценностях роли карьеры и рост внимания к качеству жизни, — общемировой тренд в развитых странах. И это особенно выражено у молодых сотрудников.