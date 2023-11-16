Россияне утратили интерес к карьерному росту

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Чем в нынешних условиях кадрового голода можно мотивировать работников остаться на своем месте? Таким вопросом заинтересовались в Get Experts и провели опрос 520 представителей компаний, пишут «Ведомости».

Они опросили 1485 человек и выяснили, что за последние пять лет приоритеты у работников сильно поменялись. Раньше на первое место среди факторов нематериальной мотивации сотрудники ставили возможности профессионального развития и карьеры, многие мечтали о выполнении разноплановых и интересных задач. Теперь в приоритете условия труда: 59% респондентов сказали, что хотели бы работать из дома, 49% ценят гибкие графики, 41% хочет соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

О возможностях карьерного роста и профессиональном развитии сотрудники тоже думают, но лишь в 37% и 34% случаях. Снижение в жизненных ценностях роли карьеры и рост внимания к качеству жизни, — общемировой тренд в развитых странах. И это особенно выражено у молодых сотрудников.

Комментарии

7
  • Логотип Polinbux
    Polinbux 1 час назад

    Полина Бахарева

    Интересно, что наблюдаю прямо противоположную тенденцию, где молодежь постоянно хочет большего.

    • Логотип понаехавший Тут
      понаехавший Тут 58 минут назад

      Это раньше Ведомости были СМИ, а сейчас желтый листок ... Кого то опросили  и 59% сказали что хотели бы работать из дома, а 49% ценят гибкие графики 59+49= уже 108%   

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 44 минуты назад

    и какой карьерный рост у главного бухгалтера

    • Логотип gerntsv
      gerntsv 41 минуту назад

      Валентина Гернц

      Озадачилась тем же вопросом

    • Логотип hub
      hub 40 минут назад

      ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

      Только по должности - или из ГБ ООО стать ГБ "РосНефть" или "ГазПром"
      Или в финдиректора, почему-то они по статусу и оплате выше, а по обязанностям и ответственности ниже.
      Или в депутаты ГД РФ - в президенты не предлагать, место уже занято и надолго

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 35 минут назад

    Нет

    Нормальная тенденция. Не все рвутся активно участвовать в крысиных гонках.

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 32 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Polinbux: "молодежь постоянно хочет большего"

    не обязательно карьерного роста)) вот денег - да, хотят и сразу много

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