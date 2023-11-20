38 человек в день обращались за внесудебным банкротством в ноябре

С 3 ноября изменились условия для прохождения внесудебного банкротства, за это время популярность процедуры выросла на 26%. Списывать долги начали пенсионеры и получатели социальных пособий.

После упрощения условий популярность внесудебного банкротства выросла на 26%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федресурс.

С 1 по 14 ноября к внесудебному банкротству обращалось 38 человек в день, тогда как раньше среднее количество обращений было от 30 должников.

В период с 3 по 14 ноября возбуждено 180 процедур в отношении граждан с обязательствами более полумиллиона рублей, пять — менее 50 тыс. Тогда как 45 дел начаты в отношении лиц, получающих пенсии и соцпособия, а также тех, у кого исполнительное производство длится более семи лет, — сказал глава Федресурса.

3 ноября вступили в силу изменения в закон о несостоятельности. Теперь пройти процедуру банкротства без суда могут люди с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей. Раньше такое заявление можно было подавать, если долг от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Также внесудебное банкротство начало распространяться на пенсионеров и получателей пособий. Раньше их ежемесячные выплаты от государства расценивались как постоянный доход.

Послабления дали россиянам, долги которых принудительно взыскиваются более семи лет, а срок повторного обращения за бесплатным банкротством снизили с 10 до 5 лет.

Чтобы начать внесудебное банкротство, нужно по месту жительства подать заявление в МФЦ, предоставить список всех кредиторов и подтверждающие документы. Например, об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием имущества и доходов, на которые можно обратить взыскание.

Долги будут списаны только перед теми кредиторами, которых укажет сам должник в заявлении.

С момента запуска внесудебного банкротства по 14 ноября 2023 года эту процедуру прошли 23 тыс. человек с общим долгом в 7,95 млрд рублей. Полностью завершилось 17 тыс. дел, а сумма списанных догов составила 5,88 млрд рублей.