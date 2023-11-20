Налоговая придет с проверкой к тем, кто рекламирует свой бизнесе

Главный враг налогового консультанта — маркетолог, который использует все средства, чтобы прорекламировать бизнес. Для сегодняшних предпринимателей это может обернуться большими проблемами с налоговой. Об этом рассказали спикеры на ежегодной национальной бизнес-премии «Практикум».
Налоговики для формулировки претензий к бизнесу могут цитировать книги предпринимателей, статьи из СМИ, а также информацию из социальных сетей.
Я читал дело, как генеральный директор добавил сына в друзья в одной из соцсетей, а потом на этом основании налоговый инспектор доказывал их аффилированность, — сказал Дмитрий Ряховский, руководитель департамента налогов и налогового администрирования.
Например, публикация с благотворительной историей о том, как директор фирмы «Ромашка» купил игрушки в детский дом, может вызвать интерес налоговых органов. Они легко выяснят, что поставку оплатила другая компания. А это уже повод для проверки компаний на аффилированность и возможное дробление бизнеса с целью ухода от уплаты налогов.
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