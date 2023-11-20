Производителей обяжут крупно указывать объем и вес продуктов

Информация о весе и объеме продуктов питания должна занимать не меньше 15% от площади упаковки или этикетки.

В Госдуму внесли законопроект, по которому информация об объеме или весе продуктов питания должна стать заметней и занимать не менее 15% от площади упаковки.

Чтобы покупатели могли сразу соотнести стоимость продуктов с их весом и объемом, депутаты предлагают размещать информацию на лицевой стороне упаковке.

Чтобы сохранить видимость ценовой стабильности, производители идут на уловку — цену оставляют прежней, а товара кладут меньше. Как результат — скрытый рост цен, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа считают, что новые правила к упаковке помогут покупателям точнее сравнивать цены на продукты. Также это восстановит конкурентные права производителей, которые не занижают объем и вес товаров.