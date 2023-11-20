Как в декларации по УСН отразить переход с ПСН

Если ИП утрачивает право на применение ПСН (а это в основном очень болезненно, так как происходит задним числом), он может уменьшить свой вынужденный налог по УСН на сумму уплаченного ранее налога по ПСН.

Для этого в декларации по УСН надо заполнить строку 101 в разделе 1.1 (для УСН «доходы») или 1.2 (для УСН «доходы минус расходы»).

Эту строку надо заполнять, если:

с начала года доходы по ПСН+УСН превысили 60 млн рублей (если на момент превышения был патент);

было допущено несоответствие требованиям для ПСН по численности работников, по площади объекта и т.д.;

была реализация товаров, не относящаяся к розничной торговле.

Наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают ситуацию, когда патент был в ноябре, а превышение лимита по доходу (60 млн руб.) произошло в декабре.

Несмотря на то, что лимит считают за весь год, имеет значение дата окончания последнего патента. Если патент закончился до того, как произошло превышение, то утраты права на этот патент не будет. Что было, то прошло.

ФНС в письме от 27.01.2022 № СД-4-3/899@ на примерах поясняла, что если срок патента уже закончился, право на него не теряется.