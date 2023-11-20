За три года квартиры в новостройках подорожали на 90%

Стоимость недвижимости в два раза превышает рост средней зарплаты. По мнению главы Центробанка, на рост цен влияет популярность льготных ипотечных программ.

За последние три года стоимость жилья в новостройках выросла на 90%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

В среднем по стране цены на новостройки выросли на 90%. То есть практически удвоились. Это в два раза больше, чем рост средней зарплаты за те же три года, — сказала глава ЦБ.

Если в 2020 году разрыв между ценами на квартиры в новостройках и на вторичное жилье был около 10%, то сейчас он вырос до 42%.

По мнению Набиуллиной, к увеличению цен приводит взрывной рост ипотечного кредитования и ограниченное предложение от застройщиков. За 12 месяцев ипотечный портфель банков вырос на треть, а в годовом выражении — на 32%.

9 ноября в Госдуму внесли законопроект с предложением снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5% до 3%. Депутаты считают, что это позволит скорректировать цены на недвижимость в городах, где жилье подорожало на 20%.

Тогда же премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что направит на льготные кредитные программы дополнительные 95 млрд рублей.