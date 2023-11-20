В Трибуне обсуждают дела, которые нужно успеть сделать до Нового года

Какие мероприятия необходимо провести в конце ноября или в начале декабря, чтобы подготовиться к Новогодним праздникам и начать год дракона без штрафов?

В Трибуне вышел пост 🎄Список дел, которые нужно успеть сделать до Новогодних праздников. Забирайте чек-лист в нем шеф-редактор рубрики рассказала о делах, которые обязательно надо завершить в этом году, чтобы начать Новый год с чистого листа и без штрафных санкций.

Например, надо правильно рассчитать и выдать зарплату, отправить миллион уведомлений по НДФЛ, утвердить график отпусков и получить согласие у все сотрудников, которые будут трудиться в выходные.

Пользователи подключились к обсуждению, нашли в тексте неточность (спасибо за бдительность!) и посмеялись над тем, что автоцензор «Клерка» не пропускает безобидное слово «мандарин»😀

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