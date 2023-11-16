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Обзоры для бухгалтера

🎄Список дел, которые нужно успеть сделать до Новогодних праздников. Забирайте чек-лист

В статье узнаете, какие мероприятия провести в конце ноября или в начале декабря, чтобы подготовиться к Новогодним праздникам. Лучше сделать это заранее, чтобы после праздников компании не пришлось платить штрафы за нарушения ТК и разбираться с работниками, которые не знали, в какие именно даты нужно было выйти на работу. Начнем год дракона без штрафов.
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🎄Список дел, которые нужно успеть сделать до Новогодних праздников. Забирайте чек-лист
Дом дракона

До конца года осталось всего полтора месяца. Обозначим основные моменты, которые нужно успеть сделать до 31 декабря, и на что обратить внимание в январе 2024 года.

Зарплата

Если дата зарплаты в компании совпала с одним из нерабочих дней, деньги надо перечислить заранее. Также не забудьте выдать работникам расчетные листки — работники должны получить их вместе с зарплатой (ст. 136 ТК).

Также надо заранее перечислить отпускные работникам, у которых отпуск начинается сразу после праздников.

Воспользуйтесь нашим производственным календарем на 2024 год при 5-дневной рабочей неделе

НДФЛ

С 1 октября 2023 года уведомление по налогу надо предоставлять 2 раза в месяц (п. 12.2 ст.8 № 389-ФЗ). Такое нововведение обусловлено тем, что переплата на ЕНС теперь автоматически засчитывается в счет уплаты НДФЛ до непосредственного срока его уплаты — 28 числа.

Таким образом, в декабре года компании должны представить в ИФНС 2 уведомления по НДФЛ:

  • не позднее 25.12.2023 — за период с 23.11.2023 по 22.12.2023 (код периода 34/03). Срок уплаты не позднее 28 декабря 2023.

  • не позднее 29.12.2023 — за период с 23.12.2023 по 31.12.2023 (код периода 34/04). Срок уплаты не позднее 29 декабря 2023.

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График отпусков

В этой сфере изменений нет, график на 2024 год составляется, как обычно, за две недели до наступления нового года. Важно сделать это вовремя и оформить документ в соответствии с нормами ТК.

Единственно, надо учесть, что мобилизованные сотрудники не включаются в такой график.

Действие трудового договора с мобилизованными работниками приостанавливается. А значит, приостанавливаются права и обязанности, установленные трудовым законодательством, кроме тех, что прописаны в новой статье 351.7 ТК. Такое разъяснение дает Роструд.

Не забудьте подготовить и под подпись вручить уведомления о предстоящем отпуске тем работникам, кто собирается в отпуск в январе.

Новый МРОТ

МРОТ в 2024 году повысят до 19 242 рублей. Организации следует обратить на это внимание и при необходимости привести выплаты сотрудникам в соответствие с новыми данными.

Также нужно будет обратить внимание на региональный и отраслевой показатель. Они тоже могут измениться с нового года.

Размер минимальной оплаты участвует во множестве важных расчетов: зарплата, пособия, штрафы, а также для иных целей обязательного социального страхования.

Приказ о работе и отдыхе на праздники

Всего в декабре будет 21 рабочий день и десять выходных: 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 и 30-31 декабря. Каникулы начнутся 30 декабря и продлятся до 8 января включительно — всего будем отдыхать 10 дней. Предпраздничное 29 число будет обычным рабочим днем, хотя работодатели по своему усмотрению могут сделать его сокращенным или даже выходным.

Издавать специальный приказ о рабочих днях в каникулы вы не обязаны, все правила есть в законе и правительственных актах. Но такой приказ поможет избежать личных вопросов от коллег.

Согласия на работу в выходные

У некоторых компаний может возникнуть необходимость привлечь сотрудников к работе в выходные дни. Руководители подразделений должны заранее сообщить, кто из сотрудников будет трудиться. А также взять у этих работников письменное согласие. В случае когда работа в выходные — плановая, а не экстренная, придется запросить мнение профсоюза (если он есть в компании).

Кого нельзя привлечь к работе в выходные:

  • несовершеннолетних работников (268 ТК),

  • беременных сотрудниц, даже если они на нее согласны (ст. 259 ТК)

Если сотрудник дал свое согласие трудиться в выходной, издайте об этом приказ (ст. 113 ТК) и обязательно ознакомьте с ним работника под роспись.

❗️ Обязательно сохраните согласие работника, чтобы предъявить инспектору ГИТ в случае проверки или в случае судебного разбирательства.

🌺Ждем вас 5 декабря на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» в Москве. Обсудим годовую отчетность-2023, воинский учет, изменения в налоговом законодательстве в 2024 году, работу по новым ФСБУ и налоговые схемы. А также познакомимся, пообщаемся, пофотографируемся, весело и с пользой проведем день!

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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