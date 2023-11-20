Налог на прибыль

Минфин не поддержал идею снизить ставку налога на прибыль ради повышения зарплат

Чем больше в компании зарплата, тем меньше база по налогу на прибыль, констатирует Минфин.
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Ведь зарплата идет в расходы, уменьшающие прибыль. Соответственно, больше зарплата = меньше налог.

Поэтому установление пониженной налоговой ставки никак не влияет на увеличение зарплаты работников в рамках исчисления налога на прибыль.

Подобное предложение Минфин не поддержал (письмо от 10.10.2023 № 03-03-07/95903).

Ранее мы рассказывали, что Минфин также отверг идею повысить ставку налога на прибыль для тех, кто повышает цены на свои товары и услуги. Ибо и так чем выше цены, тем больше доход, прибыль и налог (письмо от 25.10.2023 № 03-03-07/101556).

Комментарии

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    Налог на прибыль

    Минфин не поддержал идею снизить ставку налога на прибыль ради повышения зарплат

    Чем больше в компании зарплата, тем меньше база по налогу на прибыль, констатирует Минфин.

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