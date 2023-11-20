Доверенность для КЭП не считается первичным документом бухучета

Разъяснение дает Минфин в письме от 06.10.2023 № 07-01-09/94925.
Доверенность, необходимая для использования КЭП, не является первичным учетным документом в смысле Федерального закона № 402-ФЗ (о бухучете).
Единые требования к формам доверенностей для КЭП утверждены приказом Минцифры от 18.08.2021 № 857.
В первичных учетных документах должен быть определенный перечень реквизитов (они перечислены в законе о бухучете № 402-ФЗ.
Это такие реквизиты:
наименование документа;
дата составления;
наименование компании;
содержание факта хозяйственной жизни;
величина натурального и денежного измерения;
наименование должности ответственного лица;
ФИО и подпись ответственного лица.
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