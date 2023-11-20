Доверенность для КЭП не считается первичным документом бухучета

Зачет и возврат при положительном сальдо на Едином Налоговом Счете

Без малого год как мы живем бок о бок с Единым Налоговым Счетом и много уже написано и на многие вопросы отвечено, но все равно, масса неведомого и непонятного осталось. И сегодня поговорим о зачете и возврате денег, которые сформировали положительное сальдо на вашем едином налоговом счете.