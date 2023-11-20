🍜 Сколько часов работникам приходится ждать обеда: опрос

Обеденный перерыв не обязательно должен делить рабочий день ровно пополам. Если рабочая смена длится 8 часов, то перерыв на обед может быть через 5 часов после начала работы.

Такое разъяснение дает Роструд.

Например, если рабочий день с 9-00 до 18-00, то перерыв на обед может быть с 14-00 до 15-00. Если вы в 13-00 уже проголодались, придется потерпеть.

Статья 108 ТК устанавливает, что в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

При этом не сказано, через какой период времени после начала работы должен предоставляться этот перерыв.

Он должен прерывать рабочий день, то есть после такого перерыва работник должен продолжать работать. Перерыв для отдыха и питания не может быть предоставлен в начале или в конце рабочего дня.

А как у вас организован обеденный перерыв? Голосуйте.