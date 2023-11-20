Новый вид мошенничества: курсы для финансовых аналитиков

В России мошенники начали использовать новую схему обмана, в рамках которой соискателям работы предлагается пройти бесплатные «курсы» по торговле на финансовых рынках для позиции аналитика.

Мошенники начали находить жертв среди людей, ищущих работу, и предлагать им пройти курсы по торговле на финансовых рынках. Войдя в доверие, они уговаривают жертву вложить свои деньги на счет для «получения дохода», пишет «Ведомости».

«Жертву обучают торговле на финансовом и валютном рынках, затем обманом предлагают вложить в проект собственные и кредитные средства, но вывести «заработок» человек уже не сможет — все средства пропадают», — сообщил начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

Если жертва соглашается пройти обучение, то ее приглашают на практические занятия в офис, где ей и показывают, как происходит торговля на финансовом и валютном рынках. В последний день обучения предлагается внести деньги, чтобы самому начать получать доход, или взять кредит, если денег нет. Отданные наличными средства вносятся на несуществующий торговый счет или криптокошелек, а «торги» продолжаются, пока человек не уходит в минус или не понимает, что его обманывают.