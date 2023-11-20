Досрочная пенсия в 2024 году вырастет на 1000 рублей

Размер досрочной пенсии в 2024 году вырастет почти до 19 596 руб. Это на 20% ниже страховых выплат по старости.

По данным проекта бюджета Соцфонда Счетной палаты на 2024-2027 года стало известно, что в России в следующем году размер досрочной пенсии вырастет до 19,6 тысячи рублей. Об этом пишут «Известия».

В 2025 г. размер досрочной пенсии вырастет, как ожидается, до 20 600 руб., а в 2026 г. – до 21 600 руб. В результате за три года выплата увеличится на 17%.

На такие выплаты могут рассчитывать россияне, которые официально признаны безработными до наступления пенсионного возраста. Для этого человеку нужно встать на учёт в службу занятости. При этом страховой стаж мужчин должен быть не менее 25 лет, у женщин — 20, а увольнение должно произойти в связи с сокращением сотрудников или ликвидацией компании.