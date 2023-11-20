Клиентка банка по ошибке перевела 1 млн рублей незнакомцу

Банк отказался отменить ошибочный перевод, поскольку получатель уже снял все средства с карты.

Верховный суд постановил пересмотреть дело клиентки банка «Тинькофф» из-за ошибочного перевода на 1 млн рублей. Об этом сказано на сайте суда.

Клиентка взяла кредит на ремонт квартиры, но во время перевода средств рабочему ошиблась в номере получателя. В итоге 1 млн рублей отправился на счет незнакомца в Сбербанк.

Вернуть средства «Сбер» отказался, поскольку незнакомец уже снял с карты все деньги. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции отказались удовлетворить иск.

Верховный суд не согласился с такими решения и направил дело на пересмотр. По ст.1102 ГК, человек, который получил деньги без законных оснований, обязан их вернуть.