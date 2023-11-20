С маркетплейсов не будут брать сбор в пользу «Почты России»

Инициативу о введении в России инфраструктурного сбора с маркетплейсов не одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его мнению, сбор был бы переложен на покупателей.

Глава правительства Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов, он опасается, что сбор переложат на покупателей. Вопрос со сбором поднимали на совещании по вопросу улучшения финансово-экономического состояния «Почты России», пишет РБК.

Весной гендиректор «Почты России» Михаил Волков предложил взимать с маркетплейсов с годовой выручкой от 1 млрд рублей сбор в 0,5% от квартального оборота. Он должен пойти на содержание убыточных социально значимых почтовых отделений в отдаленных районах. По итогам прошлого года задолженность компании достигла 133 миллиарда рублей.

Основные игроки рынка онлайн-продаж отметили возможный вред этой инициативы для российской экономики. Против идеи почтового оператора выступили Ozon, «Сбермаркет», Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо», Avito, DNS, Lamoda, «ВсеИнструменты.ру» и «Ситилинк». Они направили соответствующие письма российским властям, в том числе в Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг.