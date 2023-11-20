Автомобиль опять становится роскошью

Разница между стоимостью автомобиля и финансовой возможностью граждан его приобрести становится критической, несмотря на рост зарплат.

Сегодня купить машину могут позволить себе немногие. За 10 лет доступность для россиян автомобилей, если оценивать ее как соотношение средних цен и зарплат, существенно сократилась, пишет «Независимая газета».

Если в 2013 году для покупки нового авто в среднем требовалось 28 месячных зарплат, а подержанного — около 11, то в середине 2023 года за новый автомобиль нужно было отдать почти 40 зарплат, а за подержанный — почти 20. Это оценки ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

По ее данным, на конец первого полугодия 2023 года стоимость новой машины в РФ в среднем приближалась к 3 млн рублей, а стоимость авто с пробегом составляла около 1,3 млн рублей.