Зарплата

Автомобиль опять становится роскошью

Разница между стоимостью автомобиля и финансовой возможностью граждан его приобрести становится критической, несмотря на рост зарплат.
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Сегодня купить машину могут позволить себе немногие. За 10 лет доступность для россиян автомобилей, если оценивать ее как соотношение средних цен и зарплат, существенно сократилась, пишет «Независимая газета».

Если в 2013 году для покупки нового авто в среднем требовалось 28 месячных зарплат, а подержанного — около 11, то в середине 2023 года за новый автомобиль нужно было отдать почти 40 зарплат, а за подержанный — почти 20. Это оценки ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

По ее данным, на конец первого полугодия 2023 года стоимость новой машины в РФ в среднем приближалась к 3 млн рублей, а стоимость авто с пробегом составляла около 1,3 млн рублей.

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