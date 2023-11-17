Акцизы

В 2024 году вырастут акцизы на табак и алкоголь

Акциз на вино вырастет с 36 до 108 рублей за литр, а на сигареты и папиросы увеличится с 2 731 до 2 813 рублей за 1 тысячу штук.
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Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому с 2024 года повышаются ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию.

С 1 мая 2024 года вырастет акциз на различные виды алкоголя. В частности, ставка акцизов на вино может вырасти в три раза.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, акциз на вино с 1 января по 31 декабря 2024 должен составлять 36 рублей за 1 литр. Новый законопроект увеличивает этот сбор до 108 рублей.

Акциз на сигареты повышается на 3% от ранее запланированного уровня. Поправки в Налоговый кодекс установили ставку в размере 2 731 рубля за 1 тыс. штук.

Однако по новому закону, с 1 января по 31 декабря 2024 стоимость акциза на сигареты и папиросы может составить 2 813 рублей за 1 тыс. штук. К этой сумме прибавится 16% расчетной стоимости, но не меньше 3 820 рублей.

Комментарии

2
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 25 минут назад

    Главный бухгалтер

    Акциз на вино вырастет с 36 до 108 рублей за литр, а на сигареты и папиросы увеличится с 2 731 до 2 813 рублей за 1 тысячу штук.

    Тяжко папке придется: не выпить нормально, не покурить. Если что, "папка" - обобщение

    • Логотип IriEro
      IriEro 10 минут назад

      Ирина

      - Папка, ты будешь меньше пить и курить?

      - Нет, сынка! Ты будешь меньше есть

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Акцизы

В 2024 году вырастут акцизы на табак и алкоголь

Акциз на вино вырастет с 36 до 108 рублей за литр, а на сигареты и папиросы увеличится с 2 731 до 2 813 рублей за 1 тысячу штук.

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