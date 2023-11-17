В 2024 году вырастут акцизы на табак и алкоголь

Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому с 2024 года повышаются ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию.
С 1 мая 2024 года вырастет акциз на различные виды алкоголя. В частности, ставка акцизов на вино может вырасти в три раза.
Согласно изменениям в Налоговый кодекс, акциз на вино с 1 января по 31 декабря 2024 должен составлять 36 рублей за 1 литр. Новый законопроект увеличивает этот сбор до 108 рублей.
Акциз на сигареты повышается на 3% от ранее запланированного уровня. Поправки в Налоговый кодекс установили ставку в размере 2 731 рубля за 1 тыс. штук.
Однако по новому закону, с 1 января по 31 декабря 2024 стоимость акциза на сигареты и папиросы может составить 2 813 рублей за 1 тыс. штук. К этой сумме прибавится 16% расчетной стоимости, но не меньше 3 820 рублей.
Комментарии2
Главный бухгалтер
Тяжко папке придется: не выпить нормально, не покурить. Если что, "папка" - обобщение
Ирина
- Папка, ты будешь меньше пить и курить?
- Нет, сынка! Ты будешь меньше есть