Как в «1С:Бухгалтерии 8» сделать экспресс-проверку по уведомлениям об исчисленных налогах

В программе «1С:Бухгалтерия 8» начиная с версии 3.0.144 появилась возможность провести экспресс-проверку по уведомлениям об исчисленных суммах налогов. Об этом сказано на сайте 1С.
Программа проверит выполнение следующих условий:
созданы ли уведомления по срокам сдачи, входящим в период проверки;
совпадают ли суммы налогов в уведомлениях с суммами, рассчитанными в программе;
отправлены ли уведомления в ФНС.
Если после экспресс-проверки будут выявлены ошибки, 1С покажет их возможные причины и выдаст рекомендации для их устранения.
Чтобы запустить проверку, нужно войти в раздел «Экспресс-проверка ведения учета», выбрать «Показать настройки», указать нужный период и нажать «Выполнить проверку».
В «Списке возможных проверок» поставьте галочки в подразделе «Единый налоговый счет», чтобы проверить подготовку и сдачу уведомлений об исчисленных суммах налогов.
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