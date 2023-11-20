Как в «1С:Бухгалтерии 8» сделать экспресс-проверку по уведомлениям об исчисленных налогах

В 1С можно проверить, созданы ли уведомления об исчисленных суммах налогов по срокам сдачи и совпадают ли суммы в уведомлениях с тем, что рассчитано в программе.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» начиная с версии 3.0.144 появилась возможность провести экспресс-проверку по уведомлениям об исчисленных суммах налогов. Об этом сказано на сайте 1С.

Программа проверит выполнение следующих условий:

созданы ли уведомления по срокам сдачи, входящим в период проверки;

совпадают ли суммы налогов в уведомлениях с суммами, рассчитанными в программе;

отправлены ли уведомления в ФНС.

Если после экспресс-проверки будут выявлены ошибки, 1С покажет их возможные причины и выдаст рекомендации для их устранения.

Чтобы запустить проверку, нужно войти в раздел «Экспресс-проверка ведения учета», выбрать «Показать настройки», указать нужный период и нажать «Выполнить проверку».

В «Списке возможных проверок» поставьте галочки в подразделе «Единый налоговый счет», чтобы проверить подготовку и сдачу уведомлений об исчисленных суммах налогов.