Госпошлина за оформление загранпаспорта подорожает на 20%

Чтобы оформить загранпаспорт нового образца, придется заплатить 6 тысяч рублей. Иностранцы получат разрешение на работу за 4,2 тысячи рублей, а для работодателей разрешение на привлечение иностранных сотрудников обойдется в 12 тысяч рублей.

Госдума приняла закон, по которому с 1 июля 2024 года размер госпошлины за оформление загранпаспорта нового образца вырастет на 20%.

За выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации увеличится с 5 тыс. до 6 тыс. рублей. Для детей до 14 лет — с 2,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

За проездной документ беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ придется заплатить 420 рублей вместо 350.

Размер госпошлины на выдачу или продление срока действия визы вырастет с 1 тыс. до 1,2 тыс. рублей. За многократное пересечение государственных границ придется заплатить 1,92 тыс. рублей, тогда как раньше это стоило 1,6 тыс. рублей.

Вид на жительство будет стоить 6 тыс. рублей, а разрешение на временное проживание — 1 920 рублей.

Для работодателей, которые привлекают к работе иностранцев, разрешение подорожает до 12 тыс. рублей. Иностранцы смогут оформить разрешение на работу за 4,2 тыс. рублей.