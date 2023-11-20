Инвестиции

ЦБ: инвестиционные советники будут нести ответственность за свои рекомендации

К индивидуальной инвестиционной рекомендации будут относить все сообщения от советников, в которых указано, что предложение соответствует целям инвестора, желаемой доходности и его риск-аппетитам.
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Центробанк принял поправки в базовый стандарт для инвестиционных советников. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Сейчас инвестиционные советники не несут ответственности за свои рекомендации, поскольку используют предупреждение «не является инвестиционной рекомендацией».

Теперь индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР) будет считаться вся информация от советников, где есть указание, что предложение соответствует целям клиента, его желаемой доходности и риск-профилю.

Чтобы инвестор понимал, когда он получает рекомендацию, а когда нет, советнику рекомендуется маркировать предоставляемую информацию, указывая ее тип: аналитическая, рекламная или маркетинговая. При этом стандарт определяет требования к дисклеймеру. Он должен быть написан удобочитаемым шрифтом, — говорится в сообщении.

Если в тексте есть прямое указание, что это ИИР, то советник также будет нести ответственность.

Новый стандарт Центробанка вступит в силу 18 мая 2024 года.

Комментарии

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    ЦБ: инвестиционные советники будут нести ответственность за свои рекомендации

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