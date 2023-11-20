Военные и добровольцы получат приоритетное право на трудоустройство

Госдума приняла поправки к закону «О занятости населения в РФ», по которым военнослужащие и добровольцы смогут в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение и получать работу.
Безработные, которые служили по призыву, мобилизации или контракту, а также бывшие добровольцы, получат право в течение трех лет после службы получить образование.
В 2021 году в стране насчитывалось 1,5 млн ветеранов боевых действий.
Летом 2023 этот статус получили больше 133 тыс. участников военного конфликта.
Комментарии1
Главный бухгалтер
ну хорошо... место в институте им обеспечат - ладно, понятно. Можно сделать даже для тех, кто и не хочет учиться.
А на работу его какую взять обязаны?