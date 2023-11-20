Долги предпринимателей перед кредиторами впервые превысили 100 трлн рублей

Кредиторская задолженность с начала года по 1 августа выросла на 16%, а дебиторская — на 14,4%. Долги компаний могут привести к увеличению числа дел о банкротстве.

С начала 2023 года кредиторская задолженность компаний выросла на 16% и на 1 августа составила почти 103 трлн рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на замглавы ФНС Константина Чекмышева.

Дебиторская задолженность за этот период увеличилась на 14,4%, до 99,078 трлн рублей.

Рост долгов бизнеса может ухудшить ситуацию с количеством продолжающихся дел о банкротстве организаций. С января по июнь 2023 года число таких дел выросла на 25%, до 62,6 тыс.

Если все это сложить, простите, 65% арбитражных дел — это дела о банкротстве. К сожалению, это то, насколько конфликтна среда! Именно дела о банкротстве — это 2/3 конфликтной среды между бизнес-единицами, в том числе между бизнес-единицами и государством, — рассказал Константин Чекмышев «РБК».

ФНС вместе с Фондом реструктуризации активно пересматривают налоговые долги и помогают в урегулировании задолженностей с другими кредиторами. Ведомства провели реструктуризации на сумму более 800 млрд рублей.