RuStore начал работать для пользователей с нарушениями зрения

RuStore стал стал первым инклюзивным отечественным магазином приложений для смартфонов. Интерфейс адаптировали для незрячих пользователей и людей с нарушением моторных функций.

Магазин мобильных приложений RuStore адаптировали для незрячих пользователей и для людей с нарушениями зрения и моторных функций. Об этом сказано на сайте пресс-службы VK.

В приложении появились понятные для восприятия на слух подписи, чтобы пользователи могли разобраться где находится софт, который им нужен.

Теперь каждый пользователь RuStore может беспрепятственно выполнять важные сценарии магазина: загружать, покупать, обновлять приложения и оставлять отзывы. Команда разработки RuStore работала совместно с незрячими и слабовидящими тестировщиками для повышения доступности платформы, — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Также он заявил, что компания работает над увеличением числа инклюзивных мобильных приложений.

Официальный российский магазин приложений для смартфонов на Android RuStore был запущен при поддержке Минцифры. Над ним работает компания VK и крупнейшие отечественные IT-компании.