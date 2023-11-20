Возмещение коммуналки от арендаторов идет в доходы ИП на ПСН

Разъяснение дает Минфин в письме от 10.10.2023 № 03-11-11/96011.
Если возмещение стоимости коммунальных услуг предусмотрено договором аренды, то ИП учитывает полученные средства в составе доходов по ПСН.
ИП на патенте ведут книгу учета доходов. В ней надо отражать возмещение коммуналки.
Таким образом, этот доход также будет учитываться при подсчете лимита по ПСН (до 60 млн рублей).
Аналогичное разъяснение Минфин дал в других письмах от 10.10.2023 – № 03-11-11/96016, № 03-11-11/96018, № 03-11-11/96022.
Кстати, с 2024 года поменяют книгу учета доходов на ПСН.
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