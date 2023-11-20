Возмещение коммуналки от арендаторов идет в доходы ИП на ПСН

При сдаче в аренду помещений ИП может применять ПСН. При этом к доходам в рамках ПСН относится как арендная плата, так и возмещение коммунальных расходов от арендаторов.

Разъяснение дает Минфин в письме от 10.10.2023 № 03-11-11/96011.

Если возмещение стоимости коммунальных услуг предусмотрено договором аренды, то ИП учитывает полученные средства в составе доходов по ПСН.

ИП на патенте ведут книгу учета доходов. В ней надо отражать возмещение коммуналки.

Таким образом, этот доход также будет учитываться при подсчете лимита по ПСН (до 60 млн рублей).

Аналогичное разъяснение Минфин дал в других письмах от 10.10.2023 – № 03-11-11/96016, № 03-11-11/96018, № 03-11-11/96022.

Кстати, с 2024 года поменяют книгу учета доходов на ПСН.