УСН

❗❗❗ Разработали новые книги доходов для УСН, ПСН и ЕСХН

Раньше обязанность утверждать книги доходов и расходов по УСН, ПСН, ЕСХН была у Минфина. Теперь ее переложили на ФНС. И налоговики принялись за работу.
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На федеральном портале опубликованы два проекта:

В частности, в книге по УСН будет новый раздел 5, в котором надо отражать фиксированные взносы по новым правилам.

Взносы за работников надо будет отражать в разделе 4 книги учета.

Применять новые книги надо будет с 2024 года. Так что переделывать сейчас ничего не придется. Доходы и расходы за 2023 год надо отражать в старых книгах.

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Комментарии

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