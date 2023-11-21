Если вовремя не сдать декларацию по УСН, налоговики обнулят начисления авансов из уведомлений

На основании уведомлений идет начисление авансовых платежей по УСН. Но уведомления не заменяют собой декларацию.

Как начисляют налоги на ЕНС по уведомлениям, первичным и уточненным декларациям, мы разбирали здесь .

Срок сдачи декларации за 2023 год:

до 25.04.2024 – для ИП.

до 25.03.2024 – для юрлиц;

Если налогоплательщик до этого срока не сдаст декларацию, то по истечении 10-ти рабочих дней со срока сдачи представленные уведомления в автоматическом режиме будут сторнированы, предупреждает УФНС по Амурской области.

В этом случае начисления авансовых платежей в карточке по УСН будут обнулены, и высвободившаяся сумма «поднимется» на ЕНП и пойдет на погашение имеющихся налоговых обязанностей.

Как составить и когда сдавать декларацию по УСН

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