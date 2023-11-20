Ставки по рыночной ипотеке превысили 17%

Высокие ставки на ипотеку без льгот и скидок от банков приведут к тому, что кредит на жилье станет неподъемным.

С ноября 2023 года ставки на рыночную ипотеку без учета скидок от банков выросли на 1-3 процентных пункта. Об этом пишут «Известия».

Ставки от 16-19% делают покупку жилья фактически неподъемной. Доступны только льготные программы на новостройки, которые вызывают беспокойство Центробанка из-за большого разрыва цен со вторичным жильем. Он достиг 42%.

При ставках под 20% годовых по вторичке потянуть платежи практически никто не сможет, к тому же аренда такого же жилья будет в 2–3 раза дешевле ежемесячных платежей по кредиту, — считает эксперт по рынку недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

ВТБ и «Открытие» подняли ставки по ипотеке на вторичку на 2,4 п.п., до 16,5 и 16,8% соответственно.

Газпромбанк предлагает минимальный процент по кредиту на готовое жилье в размере 16,2%. Но такие условия распространяются только на зарплатных клиентов, которые оформили страховку жизни и здоровья. Стандартная ставка составляет 19-19,5%.

По ранее одобренным заявкам зачастую либо применяются новые ставки, либо существенно сокращается срок выхода на сделку, но есть и исключения, — сказал руководитель направления «Ипотека» финансового маркетплейса «Сравни» Дмитрий Сафронов.

На начало октября 2023 года общая задолженность по ипотеки превысили 16,9 трлн рублей. Тогда как в прошлом году этот показатель составлял 13 трлн рублей.