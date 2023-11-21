ФНС объявляет новый этап охоты по борьбе с дроблением

Налоговики открыли проект по обелению в части дробления бизнеса. Об этом рассказали спикеры на ежегодной национальной бизнес-премии «Практикум».
Сегодня внимание налоговой к разрывам, бумажным НДС и прочему становится прошлым веком. Такие проверки в полном объеме ушли в камеральную плоскость. Из-за чего количество выездных проверок уменьшилось. У нас новый тренд — взаимозависимость, дробление, отход от комплексных проверок к тематическим, — сказал Дмитрий Ряховский, руководитель департамента налогов и налогового администрирования.
Налоговая пытается контролировать цены по сделкам с взаимозависимыми лицами. Например, компания в 2020 году продала аффилированному лицу товар на 20 млн рублей, инспекция сделала встречку поставщику, где указала, что на самом деле поставка должна стоить 30 млн, и попросила доплатить разницу.
По закону, налоговые органы не вправе контролировать правильность применения цен по сделкам.
Оксана Попова, старший преподаватель факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ, советует начинать оспаривать решение налоговых органов с жалобы в Центральный аппарат ФНС, а после подавать иск в Конституционный суд.
По ее мнению, специалисты этих ведомств чаще принимают сторону налогоплательщиков.
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