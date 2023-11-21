ФНС объявляет новый этап охоты по борьбе с дроблением

В 2024 году налоговики будут особое внимание уделять проверкам сделок с взаимозависимыми лицами, бизнеса с признаками искусственного дробления и запустят ряд тематических проверок.

Налоговики открыли проект по обелению в части дробления бизнеса. Об этом рассказали спикеры на ежегодной национальной бизнес-премии «Практикум».

Сегодня внимание налоговой к разрывам, бумажным НДС и прочему становится прошлым веком. Такие проверки в полном объеме ушли в камеральную плоскость. Из-за чего количество выездных проверок уменьшилось. У нас новый тренд — взаимозависимость, дробление, отход от комплексных проверок к тематическим, — сказал Дмитрий Ряховский, руководитель департамента налогов и налогового администрирования.

Налоговая пытается контролировать цены по сделкам с взаимозависимыми лицами. Например, компания в 2020 году продала аффилированному лицу товар на 20 млн рублей, инспекция сделала встречку поставщику, где указала, что на самом деле поставка должна стоить 30 млн, и попросила доплатить разницу.

По закону, налоговые органы не вправе контролировать правильность применения цен по сделкам.

Оксана Попова, старший преподаватель факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ, советует начинать оспаривать решение налоговых органов с жалобы в Центральный аппарат ФНС, а после подавать иск в Конституционный суд.

По ее мнению, специалисты этих ведомств чаще принимают сторону налогоплательщиков.