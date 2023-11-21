Ждем, но не очень. Результаты опроса: впускать или нет релокантов обратно в Россию

Россияне не определились, как поступать с уехавшими за границу специалистами. Примерно равное количество опрошенных оказалось за и против стимулирования государством возвращения релокантов. При этом 20% опрошенных считают, что релокантам следует в принципе запретить возвращаться домой. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Russian Field, пишет «Коммерсантъ».
Респондентам был задан вопрос: «За последние два года из России уехало значительное число специалистов: как вы считаете, государство должно или не должно принимать меры по их возвращению?»
За такие меры высказались 43% респондентов, 39% посчитали, что власти должны делать это «с помощью положительных стимулов» (специальные программы, выплаты), а 4% выступили за «негативные стимулы» (повышение налога для нерезидентов, угроза невозможности вернуться в будущем). Против любой мотивирующей политики в отношении уехавших выступили 28% опрошенных, а еще 20% выразили мнение, что релокантам и вовсе следует запретить возвращаться на родину.
Комментарии7
А может, всякие группы прекратят проводить "исследования", провоцирующие нарушение законов РФ?
государство уже приняло меры к отъезду людей. наверное, проще теперь принятые меры отменить....
Ирина
Фаааарш невозмоожно прокрутииить назаааад!
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
перефразирую, чтобы жители не разбежались : власти должны делать это «с помощью положительных стимулов» (специальные программы, выплаты)
Предлагаю тем 20%, которые за запрет возврата релокантов на Родину (это слово всегда пишется с большой буквы), засучить рукава и работать за двоих. В экономике большая проблема - нехватка работников. Пятая часть опрошенных живет в мире розовых пони, как мило.
Еще можно предложить им активнее размножаться. Только я боюсь, что их потомство уехавших специалистов едва ли заменит.
лучше меньше, да лучше ))) если кто выбрал свободу и колбасу - то он не гражданин . Хочет обратно- пусть платит повышенный налог, и это как минимум