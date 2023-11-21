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Ждем, но не очень. Результаты опроса: впускать или нет релокантов обратно в Россию

Среди россиян нет единого мнения о том, должно ли государство стимулировать возвращение уехавших специалистов. 20% опрошенных предложило не впускать релокантов обратно.
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Россияне не определились, как поступать с уехавшими за границу специалистами. Примерно равное количество опрошенных оказалось за и против стимулирования государством возвращения релокантов. При этом 20% опрошенных считают, что релокантам следует в принципе запретить возвращаться домой. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Russian Field, пишет «Коммерсантъ».

Респондентам был задан вопрос: «За последние два года из России уехало значительное число специалистов: как вы считаете, государство должно или не должно принимать меры по их возвращению?»

За такие меры высказались 43% респондентов, 39% посчитали, что власти должны делать это «с помощью положительных стимулов» (специальные программы, выплаты), а 4% выступили за «негативные стимулы» (повышение налога для нерезидентов, угроза невозможности вернуться в будущем). Против любой мотивирующей политики в отношении уехавших выступили 28% опрошенных, а еще 20% выразили мнение, что релокантам и вовсе следует запретить возвращаться на родину.

Комментарии

7
  • Логотип LIrina-1973
    LIrina-1973 1 час назад

    А может, всякие группы прекратят проводить "исследования", провоцирующие нарушение законов РФ?

  • Логотип 1337452@
    1337452@
    1 час назад

    государство уже приняло меры к отъезду людей. наверное, проще теперь принятые меры отменить.... 

    • Логотип IriEro
      IriEro 1 час назад

      Ирина

      Фаааарш невозмоожно прокрутииить назаааад!

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    перефразирую, чтобы жители не разбежались : власти должны делать это «с помощью положительных стимулов» (специальные программы, выплаты)

  • Логотип Комета
    Комета 1 час назад

    Предлагаю тем 20%, которые за запрет возврата релокантов на Родину (это слово всегда пишется с большой буквы), засучить рукава и работать за двоих. В экономике большая проблема - нехватка работников. Пятая часть опрошенных живет в мире розовых пони, как мило.
    Еще можно предложить им активнее размножаться. Только я боюсь, что их потомство уехавших специалистов едва ли заменит.

  • Логотип SS-20
    SS-20 38 минут назад

    лучше меньше, да лучше )))   если кто выбрал свободу и колбасу - то он не гражданин . Хочет обратно- пусть платит повышенный налог, и это как минимум

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Ждем, но не очень. Результаты опроса: впускать или нет релокантов обратно в Россию

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