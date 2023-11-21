Ждем, но не очень. Результаты опроса: впускать или нет релокантов обратно в Россию

Среди россиян нет единого мнения о том, должно ли государство стимулировать возвращение уехавших специалистов. 20% опрошенных предложило не впускать релокантов обратно.

Россияне не определились, как поступать с уехавшими за границу специалистами. Примерно равное количество опрошенных оказалось за и против стимулирования государством возвращения релокантов. При этом 20% опрошенных считают, что релокантам следует в принципе запретить возвращаться домой. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Russian Field, пишет «Коммерсантъ».

Респондентам был задан вопрос: «За последние два года из России уехало значительное число специалистов: как вы считаете, государство должно или не должно принимать меры по их возвращению?»

За такие меры высказались 43% респондентов, 39% посчитали, что власти должны делать это «с помощью положительных стимулов» (специальные программы, выплаты), а 4% выступили за «негативные стимулы» (повышение налога для нерезидентов, угроза невозможности вернуться в будущем). Против любой мотивирующей политики в отношении уехавших выступили 28% опрошенных, а еще 20% выразили мнение, что релокантам и вовсе следует запретить возвращаться на родину.