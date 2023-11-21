В декабре будет два обязательных уведомления по НДФЛ и одно добровольное, а с января – два обязательных

Сейчас второе уведомление по НДФЛ – это дело добровольное. С 2024 года оно станет обязательным. Но в декабре все равно придется сдавать два уведомления и еще по желанию – третье.

По действующим сейчас нормам каждый месяц надо сдавать уведомление по удержаниям с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. А для декабря есть исключение – надо сдать уведомление по удержаниям с 23.12 по 31.12.

Причем срок сдачи этого уведомления – последний рабочий день года. В этом году это 29 декабря.

Таким образом, в декабре будут уведомления:

до 12.12 – за период с 23.11 по 09.12

до 25.12 – за период с 23.11 по 22.12

до 29.12 – за период с 23.12 по 31.12

То есть, в уведомлении до 29.12 надо указать НДФЛ по 31.12.

Как быть, если компания или ИП, например, выплатят зарплату наличными 30 или 31 декабря, пока не ясно. Разъяснений ФНС на этот счет нет. Очевидно, надо сдать уведомление до 29.12, а потом уточнить его, если будет выплата зарплаты после этой даты, но до 01.01.

Но в этом случае будут пени, ведь уплатить налог надо также до 29.12.

С 2024 года уведомлений на НДФЛ будет два в обязательном порядке:

до 25 числа – за период с 1 по 22 число текущего месяца;

до 3 числа – за период с 23 по последнее число прошлого месяца.

Таким образом, первое уведомление по НДФЛ по новым правилам в 2024 году надо сдать до 25 января.

Новые сроки для уплаты и сдачи уведомлений в 2024 году смотрите здесь.