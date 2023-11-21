«Тинькофф» объявил номинантов премии для участников рынка онлайн-торговли

Маркетплейсы, онлайн-магазины, селлеры и отраслевые медиа будут бороться за звание победителей в шести номинациях и смогут получить премию Tinkoff eCommerce Awards.

Стали известны номинанты второй национальной премии для участников рынка электронной коммерции Tinkoff eCommerce Awards 2023. Об этом сказано на сайте банка.

В номинации «Выбор покупателей» станет победителем маркетплейсы, который предлагает наилучший пользовательский опыт для розничных покупателей. Победитель будет определен голосованием. В конкурсе участвуют: AliExpress, Авито, Wildberries, KazanExpress, Мегамаркет, Lamoda, Ozon и Яндекс Маркет.

Эти же компании могут стать победителями в номинации «Выбор продавцов», где выиграет площадка с лучшим сервисом для селлеров.

20 компаний будут бороться за звание «Настоящий лидер». Его получит бизнес, который оказывает большое влияние на рынок, вкладывается в его развитие больше других игроков и определяет тренды.

Победителя определит голосование экспертного жюри. Среди участников: Askona, FlowWow, Аптека.ру, Золотое яблоко, Самокат, Все Инструменты и другие компании.

За самую яркую маркетинговую кампанию будут бороться 16 организаций. Они смогут победить в специальной номинации «Маркетинг года» от сервиса «Долями». Участие принимают российские бренды из индустрии моды, одежды, красоты и детских товаров. Победителя определит голосование покупателей.

В номинации от Tinkoff ID — «Личный кабинет года» — победит одна из шести компаний, которая предлагает пользователям лучший интерфейс личного кабинета клиента.

Награду «Медиа года» получит лучшее отраслевое СМИ или блог тему розничной онлайн-торговли. Список номинантов составлен экспертным жюри. В него вошли 15 медиа-проектов, в том числе порталы New Retail, Retail, блоги «Кухня ритейла», «Позитивная e-кономика» и многие другие.

Церемония объявления и награждения победителей пройдет 30 ноября в Крокус Экспо на конференции Tinkoff eCommerce.