Бюджет уже получил 40 млрд рублей от налога на сверхприбыль

Компании, которые получили сверхприбыль за 2021-2022 годы, уже начали платить налог на сверхприбыль. Всего Минфин планирует получить 300 млрд рублей, пока что бизнес внес около 40 млрд рублей.

В федеральный бюджет поступило около 40 млрд рублей по налогу на сверхприбыль. Всего власти планируют собрать 300 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

Мы планировали привлечь порядка 300 млрд рублей. Сейчас из той суммы, которую мы планировали, поступило около 40 млрд рублей. Но основной период уплаты будет ноябрь-декабрь. Поэтому до конца года, мы надеемся, планируемая цифра будет выполнена, — сказал Антон Силуанов.

Налог на сверхприбыль должен быть уплачен до 28 января 2024 года. Если внести обеспечительный платеж в этом году, то компании смогут в два раза снизить финансовую нагрузку.

Windfall tax составит 5% от сверхприбыли, если бизнес заплатит в 2023 году, и 10%, если в 2024. Показатели прибыли будут сравнивать с 2018-2019 годами.