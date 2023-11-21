ВОЗ: одиночество — угроза для здоровья людей по всему миру

Всемирная организация здравоохранения назвала одиночество угрозой и сравнила его с употреблением 15 сигарет в день.

Одиночество становится угрозой для здоровья людей во всем мире, оно может нанести такой же вред, как выкуривание 15 сигарет в день. Об этом заявили в ВОЗ, сообщает ТАСС.

В ВОЗ решили создать международную комиссию, которая будет заниматься изучением последствий одиночества и социальной изоляции.

«Одиночество не имеет границ и становится глобальной угрозой здоровью населения, затрагивающей все аспекты здоровья, благополучия и развития», — приводит газета The Guardian слова одного из сопредседателей комиссии Чидо Мпембы.

По данным ВОЗ, даже ожирение и малоподвижный образ жизни не так опасны, как одиночество. Проблема проявила себя особенно ярко после начала пандемии коронавируса. Особенно опасно одиночество для пожилых людей, оно повышает риск развития деменции на 50 процентов, а ишемической болезни сердца на 30 процентов. При этом эксперты ВОЗ полагают, что каждый четвертый пожилой житель земли страдает от одиночества.