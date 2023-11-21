Общество

ВОЗ: одиночество — угроза для здоровья людей по всему миру

Всемирная организация здравоохранения назвала одиночество угрозой и сравнила его с употреблением 15 сигарет в день.
112

Одиночество становится угрозой для здоровья людей во всем мире, оно может нанести такой же вред, как выкуривание 15 сигарет в день. Об этом заявили в ВОЗ, сообщает ТАСС.

В ВОЗ решили создать международную комиссию, которая будет заниматься изучением последствий одиночества и социальной изоляции.

«Одиночество не имеет границ и становится глобальной угрозой здоровью населения, затрагивающей все аспекты здоровья, благополучия и развития», — приводит газета The Guardian слова одного из сопредседателей комиссии Чидо Мпембы.

По данным ВОЗ, даже ожирение и малоподвижный образ жизни не так опасны, как одиночество. Проблема проявила себя особенно ярко после начала пандемии коронавируса. Особенно опасно одиночество для пожилых людей, оно повышает риск развития деменции на 50 процентов, а ишемической болезни сердца на 30 процентов. При этом эксперты ВОЗ полагают, что каждый четвертый пожилой житель земли страдает от одиночества.

Комментарии

2
  • Логотип IriEro
    IriEro 1 час назад

    Ирина

    Так вот зачем нам Эритрея и Корея...

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 43 минуты назад

    Главный бухгалтер

    ВОЗ для нас теперь не авторитет. Добро пожаловать в одиночные

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Налоги, взносы, пошлины

Бюджет уже получил 40 млрд рублей от налога на сверхприбыль

Компании, которые получили сверхприбыль за 2021-2022 годы, уже начали платить налог на сверхприбыль. Всего Минфин планирует получить 300 млрд рублей, пока что бизнес внес около 40 млрд рублей.

6
НДС

Минфин выступил против отмены НДС с авансов

В Минфин поступило предложение отменить НДС с авансов. Но эта идея не получила поддержки.

43

Мини-курсы

258
Короткие видео на самые актуальные темы
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Банки

Модульбанк отменил комиссию и лимиты за вывод выручки на счета физлиц

Модульбанк запустил акцию «Черная пятница». С 20 по 26 ноября предприниматели могут получить самые выгодные в истории банка условия на обслуживание счета: безлимитный тариф за 0 рублей, вывод выручки без комиссии и ограничений и премиум-сервис.

17
Цифровой рубль

Цифровой рубль начнут применять в бюджетных расходах

Минфин в 2024 году запустит пилотный проект по использованию цифровых рублей в бюджете.

4
75

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
УСН

УСН 6% или 15%: какую упрощенку выбрать в 2024? 

Выбор объекта налогообложения при УСН зависит от разных факторов: вида деятельности, дохода, количества работников, в каком регионе ведется бизнес и какие у него перспективы. Расскажем, на что обратить внимание, чтобы сделать правильный выбор. 

УСН 6% или 15%: какую упрощенку выбрать в 2024? 
31
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Факторинг

Факторинг: как получить деньги сразу

Современный бизнес нередко сталкивает предпринимателей с ситуацией, когда из-за конкуренции или требований крупного заказчика оплата товаров и услуг происходит на условиях отсрочки платежа. Это приводит к дефициту оборотных средств, необходимых для дальнейшего развития бизнеса. Чтобы закупить сырье или оплатить следующую партию товара, деньги нужны срочно. Расскажем, как получить деньги сразу и не дожидаться оплаты покупателя, не тратя на это кредитный потенциал своей компании.

Факторинг: как получить деньги сразу
22

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Могут ли возникнуть вопросы, если ООО на УСН оплатит турпакет для руководителя?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, могут ли возникнуть вопросы у налоговой, если ООО на УСН, доходы минус расходы оплатит тур.пакет для руководителя? Правомерно ли это?

12
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как сотруднцу принимать на время ее декретного отпуска на ставку?

Коллеги, добрый день! Может кто сталкивался с ситуацией касаемо ухода в декрет сразу у 2-х работодателей (работодатели разные). Ситуация следующая — сотрудник работает на 2-х работах, на основной и по совместительству. По совместительству трудоустроен с октября 2023 года (то есть 2 месяца всего).

16

Консультации

Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
Реклама

«Яндекс» могут оштрафовать за недостоверные сведения в рекламе

Пользователи не смогли воспользоваться акцией и купить подписку «Яндекс.Плюс» со скидкой 44%, которая была указана в рекламном сообщении.

40
Налоги, взносы, пошлины

Налоговые долги по требованию будут взыскивать, пока сальдо ЕНС не выйдет в ноль

Если компания не погасила долги по налогам, отраженные в налоговом требовании, будет приостановка операций по банковским счетам. Причем расходные операции будут приостановлены не на ту сумму, которая указана в требовании, а на размер отрицательного сальдо ЕНС на текущий момент.

74
Логотип DAS Group
DAS Group
Авторское право

Защита прав на служебное произведение. Что нужно знать работодателю

В процессе трудовой деятельности работник может создать служебное произведение или изобретение. Разберем, чем они отличаются друг от друга и как работодателю защитить свою исключительное право на них.

Защита прав на служебное произведение. Что нужно знать работодателю
29
Логотип Астрал
Астрал
Первичные документы

Путевые листы 2023-2024. Что нужно знать бухгалтеру

С этого года путевые листы можно оформлять в цифровом виде. А с сентября 2023 года вести их стало проще: теперь достаточно один раз сформировать путевой лист, даже если водитель выполняет не один рейс в течение дня. Разберем, что изменилось в законах и что нужно учесть при составлении этого документа.

Путевые листы 2023-2024. Что нужно знать бухгалтеру
53

Разборы законов

1 046
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Общество

ВОЗ: одиночество — угроза для здоровья людей по всему миру

Всемирная организация здравоохранения назвала одиночество угрозой и сравнила его с употреблением 15 сигарет в день.

2
112
Индивидуальный предприниматель

44% женщин становятся предпринимателями до 40 лет

Среди предпринимателей старше 85 лет женщины составляют большинство, 56%. 432 бизнес-леди начали свое дело, когда им было от 14 до 17 лет.

29

Коллекции

17
Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
Логотип QRService
QRService
Онлайн-кассы

Какая онлайн-касса нужна при оплате QR-кодом. Можно ли обойтись без кассы 

С помощью QR-кода, который включает реквизиты продавца и магазина, можно удобно и быстро принимать платежи от покупателей. QRService рассказывает, в чем особенность такого способа оплаты, как его подключить и в каком случае нужна касса.

Какая онлайн-касса нужна при оплате QR-кодом. Можно ли обойтись без кассы 
60
Пользователи интернета

В «Яндекс Путешествиях» можно забронировать отель с отложенным платежом

При бронировании номера в отеле достаточно заплатить 1 рубль, а остальную сумму можно внести перед началом поездки.

24

Записи вебинаров

702
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Академия Eduson
Академия Eduson
Карьера бухгалтера

Кем может работать бухгалтер — топ–3 варианта от Eduson

Бухгалтер — это специалист, на котором много ответственных задач, а оклад радует не всегда. В этой статье расскажем, как вы можете зарабатывать больше, если будете расти вертикально или в какую профессию можете уйти, где ваш опыт будет огромным плюсом.

Кем может работать бухгалтер — топ–3 варианта от Eduson
1
92
ЕНП (единый налоговый платеж)

В декабре будет два обязательных уведомления по НДФЛ и одно добровольное, а с января – два обязательных

Сейчас второе уведомление по НДФЛ – это дело добровольное. С 2024 года оно станет обязательным. Но в декабре все равно придется сдавать два уведомления и еще по желанию – третье.

1
294

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Где можно посмотреть «иные документы...»?

Добрый день! Кто делал сверку с налоговой по личному кабинету ЮЛ. Насчитали пени на основании «иные документы...». Где можно посмотреть эти «иные документы...». Есть где-нибудь инструкция как вообще разобраться с их сверкой в ЛК.

21

Как в 1С:Бухгалтерии 8 распределить аванс на ЕНС

В 1С появился интерфейс, который поможет бухгалтерам контролировать распределение аванса на ЕНС между налогами и учетом очередности.

128

Календарь вебинаров

30
Лучшие спикеры, новый каждый день