Налоговые долги по требованию будут взыскивать, пока сальдо ЕНС не выйдет в ноль

Сведения об отрицательном сальдо ЕНС, которое банк будет списывать со счета компании в бюджет по поручению ИФНС, поступают в реестр решений.
Сведения об отрицательно сальдо ЕНС в реестре решений налоговики обновляют два раза в день:
в 9-00 по мск;
в 15-00 по мск.
Напомним, теперь сумма в требовании не означает, что взыскивать будут именно ее. Взыскание будет идти в сумме отрицательного сальдо ЕНС на момент взыскание и требование будет исполнено, когда погасятся все долги на текущий момент.
Когда сальдо выйдет в ноль или плюс, уже новые долги после этого будут взыскивать по новому требованию.
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