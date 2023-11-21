Налоговые долги по требованию будут взыскивать, пока сальдо ЕНС не выйдет в ноль

Если компания не погасила долги по налогам, отраженные в налоговом требовании, будет приостановка операций по банковским счетам. Причем расходные операции будут приостановлены не на ту сумму, которая указана в требовании, а на размер отрицательного сальдо ЕНС на текущий момент.

Сведения об отрицательном сальдо ЕНС, которое банк будет списывать со счета компании в бюджет по поручению ИФНС, поступают в реестр решений.

Сведения об отрицательно сальдо ЕНС в реестре решений налоговики обновляют два раза в день: в 9-00 по мск;

в 15-00 по мск.

Напомним, теперь сумма в требовании не означает, что взыскивать будут именно ее. Взыскание будет идти в сумме отрицательного сальдо ЕНС на момент взыскание и требование будет исполнено, когда погасятся все долги на текущий момент.

Когда сальдо выйдет в ноль или плюс, уже новые долги после этого будут взыскивать по новому требованию.