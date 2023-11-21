Экологический сбор

Упаковка подорожает на 0,5% из-за экологического сбора

Вырастут цены на продукты в пластмассовой таре, в стекле и в комбинированной упаковке. Сильнее всего повышение экологического сбора отразится на стоимости зимних шин и одежды.
38

В 2024 году стоимость товаров вырастет на 0,5% из-за экологического сбора, который производители упаковки будут включать в цену. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО).

С нового года вступают в силу измененные требования расширенной ответственности производителей (РОП).

Экологический сбор платят производители упаковки, у которых нет мощностей для сбора и переработки своей продукции.

Например, от средней стоимости молока в пластмассовой таре (81,6 рублей) на упаковку приходится 4,4%. Сейчас размер экосбора с каждой бутылки составляет 2,3 копейки, а в 2024 году он вырастет до 14,7 копейки.

На стеклянную тару приходится 15,6% от цены продукта, поэтому экосбор с каждой бутылки сейчас — 21,3 копейки, а в 2024 году будет 84,3 копейки.

Сливочное масло в комбинированной упаковке станет дороже на 0,25%.

Экологический сбор с зимних шин вырастет с 19,4 до 26,8 рублей. Сильнее всего экосбор вырастет в категориях одежды и текстильной упаковки. Если сейчас производители платят 17,7 копейки, то в 2024 году с них удержат 2,43 рубля.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с НДС

    НДС с аванса: как отразить в декларации, проводки, примеры

    Продавец обязан начислить НДС с аванса в счет будущей поставки, но не всегда. А дальнейший учет и отражение предоплаты в декларации зависят от периода и суммы реализации.

    НДС с аванса: как отразить в декларации, проводки, примеры
    47
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    ✨Не пропустите! Ко Дню бухгалтера на «Клерке» самые большие скидки

    Забирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидкой до 85%.

    ✨Не пропустите! Ко Дню бухгалтера на «Клерке» самые большие скидки
    37

    Онлайн-курсы

    47
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    Бухгалтеры

    🎉«Клерк» поздравляет вас с днем бухгалтера и дарит скидки на лучшие курсы!

    Профессиональные курсы можно получить с выгодой до 85%.

    🎉«Клерк» поздравляет вас с днем бухгалтера и дарит скидки на лучшие курсы!
    182
    Индивидуальный предприниматель

    44% женщин становятся предпринимателями до 40 лет

    Среди предпринимателей старше 85 лет женщины составляют большинство, 56%. 432 бизнес-леди начали свое дело, когда им было от 14 до 17 лет.

    50

    Консультации

    Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
    Бесплатно с Налог на прибыль

    Как учитывать убытки прошлых лет в 2023 году. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как учитывать убытки прошлых лет в 2023 году.

    Как учитывать убытки прошлых лет в 2023 году. Мини-курс
    23
    Импорт

    Импорт товаров из стран ЕАЭС в 1С: Комплексной автоматизации ред. 2.5

    Импорт и экспорт товаров, работ или услуг стал уже неотъемлемой частью нашей привычной жизни. В этой публикации мы расскажем, как отразить операции по импорту товаров из ЕАЭС в программе 1С: Комплексная автоматизация 2.5. Также этот материал будет полезен тем бухгалтерам, которые ведут учет в еще более сложной программе 1С: ERP ред. 2.5. 

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    11

    Коллекции

    17
    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Нужно ли менять в ЕГРИП адрес ИП?

    Добрый вечер! Подскажите, у ИП с работниками поменялся адрес прописки. В налоговую ничего не подавали. В выписке ЕГРИП указана старая налоговая. В новой налоговой ПСВ не принимают. Что делать? Отправить в старую или нужно как-то уведомить новую налоговую и отправить туда? Спасибо!

    22
    Экспорт

    Правительство одобряет штрафы за отказ продавать валютную выручку

    57

    Разборы законов

    1 048
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Экологический сбор

    Упаковка подорожает на 0,5% из-за экологического сбора

    Вырастут цены на продукты в пластмассовой таре, в стекле и в комбинированной упаковке. Сильнее всего повышение экологического сбора отразится на стоимости зимних шин и одежды.

    38
    Управленческий учет

    Учетная политика для целей управленческого учета

    Учетная политика для целей управленческого учета — вопрос комплексный, требующий от ответственного подразделения фирмы четкого понимания не только целей и задач самого управленческого учета, но и специфики формирования учетной политики в данном случае. Основные моменты, на которые предприятию при этом следует обратить внимание, будут рассмотрены в данной статье.  

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    19
    Бухгалтеры

    🙌 «Клерк» объединил больше 50 тысяч бухгалтеров в сообществе ВК

    Читайте полезные материалы от «Клерка» в ленте своих новостей ВКонтакте, чтобы не пропустить все самое свежее и интересное в профессиональной среде.

    48
    Маркетплейсы

    Как данные из отчета Озона отражать в доходах по УСН

    После загрузки отчета Озона в 1С надо отфильтровать, где были фактически получены денежные средства за реализованный товар, а где получен аванс (товар еще не доставлен). Это нужно, чтобы посчитать налог по выручке, полученной от покупателей.

    79

    Профессиональная
    переподготовка

    5     Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Зарплата

    Какие сроки выплаты зарплаты и аванса в 2024 году

    Какой срок выплаты аванса и зарплаты в 2024 году? Права сотрудников закреплены в Трудовом Кодексе. Это касается режима и условий труда, а также сроков получения заработной платы. Работодатель должен установить конкретные даты, с учетом того, что средства перечисляются два раза в месяц.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    33
    Налоги, взносы, пошлины

    Бюджет уже получил 40 млрд рублей от налога на сверхприбыль

    Компании, которые получили сверхприбыль за 2021-2022 годы, уже начали платить налог на сверхприбыль. Всего Минфин планирует получить 300 млрд рублей, пока что бизнес внес около 40 млрд рублей.

    46

    Записи вебинаров

    702
    Новые видео от экспертов каждый день
    НДС

    Минфин выступил против отмены НДС с авансов

    В Минфин поступило предложение отменить НДС с авансов. Но эта идея не получила поддержки.

    117
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Банки

    Модульбанк отменил комиссию и лимиты за вывод выручки на счета физлиц

    Модульбанк запустил акцию «Черная пятница». С 20 по 26 ноября предприниматели могут получить самые выгодные в истории банка условия на обслуживание счета: безлимитный тариф за 0 рублей, вывод выручки без комиссии и ограничений и премиум-сервис.

    56

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Входит ли в расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении присужденная судом компенсация?

    Коллеги, кто-нибудь сталкивался с ситуацией восстановления сотрудника по решению суда? В прошлом году уволился, сейчас восстановился, суд присудил компенсацию исходя из среднего заработка за всё это время и моральный вред. Сотрудник, понятное дело, на работу не вышел, сначала побыл на больничном, сейчас увольняется.

    14
    Цифровой рубль

    Цифровой рубль начнут применять в бюджетных расходах

    Минфин в 2024 году запустит пилотный проект по использованию цифровых рублей в бюджете.

    4
    148

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    УСН

    УСН 6% или 15%: какую упрощенку выбрать в 2024? 

    Выбор объекта налогообложения при УСН зависит от разных факторов: вида деятельности, дохода, количества работников, в каком регионе ведется бизнес и какие у него перспективы. Расскажем, на что обратить внимание, чтобы сделать правильный выбор. 

    УСН 6% или 15%: какую упрощенку выбрать в 2024? 
    78
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Факторинг

    Факторинг: как получить деньги сразу

    Современный бизнес нередко сталкивает предпринимателей с ситуацией, когда из-за конкуренции или требований крупного заказчика оплата товаров и услуг происходит на условиях отсрочки платежа. Это приводит к дефициту оборотных средств, необходимых для дальнейшего развития бизнеса. Чтобы закупить сырье или оплатить следующую партию товара, деньги нужны срочно. Расскажем, как получить деньги сразу и не дожидаться оплаты покупателя, не тратя на это кредитный потенциал своей компании.

    Факторинг: как получить деньги сразу
    53

    Календарь вебинаров

    30
    Лучшие спикеры, новый каждый день