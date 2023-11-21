Упаковка подорожает на 0,5% из-за экологического сбора

Вырастут цены на продукты в пластмассовой таре, в стекле и в комбинированной упаковке. Сильнее всего повышение экологического сбора отразится на стоимости зимних шин и одежды.

В 2024 году стоимость товаров вырастет на 0,5% из-за экологического сбора, который производители упаковки будут включать в цену. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО).

С нового года вступают в силу измененные требования расширенной ответственности производителей (РОП).

Экологический сбор платят производители упаковки, у которых нет мощностей для сбора и переработки своей продукции.

Например, от средней стоимости молока в пластмассовой таре (81,6 рублей) на упаковку приходится 4,4%. Сейчас размер экосбора с каждой бутылки составляет 2,3 копейки, а в 2024 году он вырастет до 14,7 копейки.

На стеклянную тару приходится 15,6% от цены продукта, поэтому экосбор с каждой бутылки сейчас — 21,3 копейки, а в 2024 году будет 84,3 копейки.

Сливочное масло в комбинированной упаковке станет дороже на 0,25%.

Экологический сбор с зимних шин вырастет с 19,4 до 26,8 рублей. Сильнее всего экосбор вырастет в категориях одежды и текстильной упаковки. Если сейчас производители платят 17,7 копейки, то в 2024 году с них удержат 2,43 рубля.