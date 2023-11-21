Как учитывать страховые взносы при совмещении УСН и ПСН: совет от налоговиков

Если при совмещении режимов УСН и ПСН невозможно однозначно распределить взносы за работников и фиксированные взносы за себя между режимами, то делить расходы необходимо пропорционально доле дохода от каждого режима в общей сумме доходов.

Такой совет дает УФНС по Амурской области.

ИП вправе уменьшить суммы УСН и ПСН на страховые взносы:

в фиксированном размере;

с доходов свыше 300 тысяч рублей;

за работников (не более 50% от суммы налога при использовании труда наемных работников).

Смотрите в таблице рекомендации налоговиков.

Режим налогообложения ИП с работниками ИП без работников ПСН можно уменьшить налог на соответствующую ему долю фиксированных взносов и долю взносов за работников, но не более чем на 50% можно уменьшить налог на соответствующую ему долю фиксированных взносов УСН «доходы» можно уменьшить налог на соответствующую ему долю фиксированных взносов и долю взносов за работников, но не более чем на 50% можно уменьшить налог на соответствующую ему долю фиксированных взносов УСН «доходы минус расходы» можно включить соответствующую долю фиксированных взносов и долю взносов за работников в расходы можно включить соответствующую долю фиксированных взносов в расходы

Ранее ФНС в письме от 07.02.2021 № СД-4-3/1383@ разъясняла, что делить взносы между режимами надо в пропорции от доходов.

Но если ПСН-деятельность ИП ведет в одиночку без работников, то налог про ПСН можно уменьшить на 100%.