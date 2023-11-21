Как учитывать страховые взносы при совмещении УСН и ПСН: совет от налоговиков

Такой совет дает УФНС по Амурской области.
ИП вправе уменьшить суммы УСН и ПСН на страховые взносы:
в фиксированном размере;
с доходов свыше 300 тысяч рублей;
за работников (не более 50% от суммы налога при использовании труда наемных работников).
Смотрите в таблице рекомендации налоговиков.
Режим налогообложения
ИП с работниками
ИП без работников
ПСН
можно уменьшить налог на соответствующую ему долю фиксированных взносов и долю взносов за работников, но не более чем на 50%
можно уменьшить налог на соответствующую ему долю фиксированных взносов
УСН «доходы»
можно уменьшить налог на соответствующую ему долю фиксированных взносов и долю взносов за работников, но не более чем на 50%
можно уменьшить налог на соответствующую ему долю фиксированных взносов
УСН «доходы минус расходы»
можно включить соответствующую долю фиксированных взносов и долю взносов за работников в расходы
можно включить соответствующую долю фиксированных взносов в расходы
Ранее ФНС в письме от 07.02.2021 № СД-4-3/1383@ разъясняла, что делить взносы между режимами надо в пропорции от доходов.
Но если ПСН-деятельность ИП ведет в одиночку без работников, то налог про ПСН можно уменьшить на 100%.
Как уменьшать налог по УСН на взносы
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