ФНС объявила, какие упрощенные налоговые вычеты начнут действовать с 2025 года

Глава ФНС назвал срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение.

Федеральная налоговая служба начнет предоставлять социальные вычеты в упрощенном порядке с 2025 года, заявил глава ведомства Даниил Егоров, передают РИА Новости.

По его словам, закон о социальных вычетах уже принят, а инвестиционные и имущественные вычеты автоматизированы. В 2024 году будет проходить тестирование информационной системы и каналов получения данных о лечении, образовании и фитнесе.

«Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков. Вторая задача — максимально ускорить процесс за счет автоматизации. Теперь идем дальше: принят закон, который касается социальных вычетов. Мы в течение 2024 года будем апробировать и тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее», — сказал Егоров.

По словам главы ФНС, социальные вычеты в упрощенном порядке ведомство начнет предоставлять с 2025 года.