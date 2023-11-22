Покупатели не могут найти товары на Wildberries

21 ноября в работе маркетплейса Wildberries произошел сбой с поисковой выдачей. Об этом пишет «ТАСС».
У некоторых пользователей во время поиска товара появляется окно «Ничего не нашлось».
На сайте Wildberries наблюдается технический сбой. Мы работаем над оперативным восстановлением сервиса, — сказали представители компании.
Недавно мы писали, что Wildberries будет по-новому оценивать карточки товаров у селлеров. Продавцам нужно проверить, чтобы информация соответствовала товару. Товары с правильно заполненными карточками будут размещать на первых местах при поисковом запросе пользователей.
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