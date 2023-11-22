«Тинькофф Бизнес» запустил долгосрочные биржевые овернайты для предпринимателей

Компании с балансом от 100 тысяч рублей смогут оформить биржевой овернайт в личном кабинете на сайте «Тинькофф». Это принесет доходность выше, чем у банковских депозитов.

Предприниматели в личном кабинете на сайте «Тинькофф» смогут оформить долгосрочные биржевые овернайты. Для этого больше не нужны торговые терминалы и заявки в банк.

Биржевые овернайты — альтернатива банковским депозитам, с их помощью компании с балансом от 100 тыс. рублей на счете смогут зафиксировать доходность при размещении свободных средств на Мосбирже более чем на сутки.

Овернайт с увеличенными сроками дает компаниям возможность гибко и безопасно управлять своими финансами в предсказуемые периоды времени и при этом получать хорошую доходность, превышающую возможности банковских депозитов, — сказал руководитель управления проектов «Тинькофф Бизнеса» Евгений Наумов.

Деньги можно разместить на бирже по рыночной ставке и зафиксировать доходность на весь срок размещения.

Линейка новых инвестиционных инструментов доступна на платформе «Инвестиции для бизнеса» сроком на 7, 14 и 30 дней.

Отправить средства на бирже можно в торговые дни до 18:30, а вернуть — в 4:00 по московскому времени.

Чтобы оформить биржевой овернайт, нужно на сайте «Тинькофф» войти в личный кабинет, выбрать брокерский счет и нажать на «Биржевой овернайт». После откроется каталог с предложениями в рублях и юанях на разные сроки размещения.

В ближайшее время овернайты будут доступны в мобильном приложении «Тинькофф Бизнес».