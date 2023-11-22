Переход на ЕНС позволил сократить начисленные пени на 5 млрд рублей

С начала 2023 года стало на 1 млн меньше технических должников, у которых в одном бюджете была переплата, а в другом — недоимка.

В 2023 году в 24 раза сократилось число невыясненных платежей, а зачеты совсем исчезли. Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

33 млн зачетов, в которых бухгалтеры вместе с нами должны были разбираться, искать платежи, больше нет, — заявил Егоров.

С начала года сократилось количество технических должников с 1,9 млн до 900 тысяч.

Когда у тебя в одном бюджете переплата, в другом – недоимка, ты, по сути, технический должник. В том году такой пени было начислено 5 млрд, в этом году – ноль, — объяснил глава ФНС.

Также он добавил, что риск-анализ помог в два раза сократить число налоговых проверок с 8 до 4 тысяч.

В интервью «РБК» Даниил Егоров рассказал, что сейчас ошибки по уведомлениям сократились с 13% до 4% за счет предзаполнения.

Теперь данные по системе расчетов с бюджетом доставляются через API в ERP-системы налогоплательщиков.