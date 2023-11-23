Снятие с воинского учета по возрасту: инструкция

Снимите работника с ВУ, если он уволился, достиг предельного возраста пребывания в запасе или его признали негодным к военной службе по состоянию здоровья.
Компания должна снять работника с воинского учета если:
Сотрудник уволен. В этом случае достаточно издать приказ о расторжении трудового договора.
Получил хроническое заболевание или травму, из-за которой непригоден к службе.
Сотрудник выехал за пределы РФ на период от 6 месяцев (ст. 10 закона № 53-ФЗ);
Сотрудник достиг установленного законодательством предельного возраста (ст. 53 закона № 53-ФЗ).
Чтобы снять с учета по возрасту, ответственный за ВУ в компании делает закрывающие записи в форме № 10 и личной карточке работника. В строке «Отметка о снятии с воинского учета» нужно указать «дату», написать «По возрасту» и поставьте подпись.
В 2023 году подлежат снятию с учета по возрасту следующие сотрудники:
Звание
2023
Год рождения
Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы
1973
Младшие офицеры
1963
Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга
1958
Полковники, капитаны 1 ранга
1958
Высшие офицеры
1953
Обратите внимание! Для снятия с воинского учета недостаточно достижения нужного возраста, вы должны увидеть отметку в военном билете из военкомата.
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Комментарии1
Бухгалтер
Никаких отметок о снятии с учета при достижении предельного возраста военкомат не делает. Сделали отметку в карточке и сверили списки ГПЗ с военкоматом раз в году. На этом всё.