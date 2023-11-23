Снятие с воинского учета по возрасту: инструкция

Рассказываем, как грамотно снять сотрудника с воинского учета по возрасту с учетом всех изменений.

Снимите работника с ВУ, если он уволился, достиг предельного возраста пребывания в запасе или его признали негодным к военной службе по состоянию здоровья.

Компания должна снять работника с воинского учета если:

Сотрудник уволен. В этом случае достаточно издать приказ о расторжении трудового договора. Получил хроническое заболевание или травму, из-за которой непригоден к службе. Сотрудник выехал за пределы РФ на период от 6 месяцев (ст. 10 закона № 53-ФЗ); Сотрудник достиг установленного законодательством предельного возраста (ст. 53 закона № 53-ФЗ).

Чтобы снять с учета по возрасту, ответственный за ВУ в компании делает закрывающие записи в форме № 10 и личной карточке работника. В строке «Отметка о снятии с воинского учета» нужно указать «дату», написать «По возрасту» и поставьте подпись.

В 2023 году подлежат снятию с учета по возрасту следующие сотрудники:

Звание 2023 Год рождения Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы 1973 Младшие офицеры 1963 Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга 1958 Полковники, капитаны 1 ранга 1958 Высшие офицеры 1953

Обратите внимание! Для снятия с воинского учета недостаточно достижения нужного возраста, вы должны увидеть отметку в военном билете из военкомата.