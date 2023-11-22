На кого вы учились? В Трибуне бухгалтеры обсуждают образование и карьеру

Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Пользователи рассказывают в Трибуне на кого учились, перед тем, как попасть во вселенную Дт-Кт.

Наш постоянный пользователь vladsavushkin задал вопрос: у всех ли полученная профессия совпадает с профилем работы?

А также поделился своей историей прихода в мир учета и отчетности.

У меня грезы о бухгалтерии начались еще в школе. После окончания был непродолжительный опыт в техническом вузе. С программированием на тот момент не заладилось. В итоге специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» мною таки была освоена в другом университете. Красную книжечку даже выдали, — рассказал vladsavushkin.

Пользователи активно подключились к обсуждению. У поста уже 79 комментариев, в них много интересных историй.

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