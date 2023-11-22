На кого вы учились? В Трибуне бухгалтеры обсуждают образование и карьеру

Наш постоянный пользователь vladsavushkin задал вопрос: у всех ли полученная профессия совпадает с профилем работы?
А также поделился своей историей прихода в мир учета и отчетности.
У меня грезы о бухгалтерии начались еще в школе. После окончания был непродолжительный опыт в техническом вузе. С программированием на тот момент не заладилось. В итоге специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» мною таки была освоена в другом университете. Красную книжечку даже выдали, — рассказал vladsavushkin.
Пользователи активно подключились к обсуждению. У поста уже 79 комментариев, в них много интересных историй.
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