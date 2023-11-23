В 2024 году для социальных выплат начнут использовать цифровой рубль

Министр финансов Антон Силуанов объявил о том, что цифровой рубль протестируют в отдельных видах бюджетных расходов уже в 2024 году. Речь идет в том числе и о социальных выплатах.

Силуанов как раз подчеркнул, что в первую очередь цифровой рубль важен в тех отраслях, где нужно обеспечить целевой характер использования бюджетных денег, пишет RG.RU.

«Это и определенные социальные выплаты для граждан, определенные субсидии, которые направляются на закупки или оказание тех или иных услуг», — уточнил он.

Цифровой рубль — третья форма денег наряду с наличными и безналичными. Сейчас расчеты с ним проходят ограниченное тестирование в ряде банков. По текущему плану Банка России, масштабное внедрение цифрового рубля должно произойти в 2025 году.