Календарь бухгалтера. Что войдет в уведомление, которое надо сдать до 27 ноября

Приближается срок сдачи очередного обязательного уведомления по ЕНП – 27 ноября (потому что 25 ноября – выходной). Расскажем, что в него надо включить.

До 27 ноября 2023 (перенос с выходного 25 ноября) уведомление по ЕНП подается по следующим налогам:

НДФЛ, удержанный за период с 23.10.2023 по 22.11.2023;

страховые взносы за октябрь.

Все желающие могли до 12 ноября сдать еще добровольное уведомление по НДФЛ. Но даже если вы уже сдали первое, добровольное уведомление, до 12 ноября с НДФЛ за 23.10 — 09.11, сейчас по сроку 27.11 вам нужно указать в уведомлении весь НДФЛ за период с 23.10 по 22.11.

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