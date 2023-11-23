Календарь бухгалтера. Что войдет в уведомление, которое надо сдать до 27 ноября

До 27 ноября 2023 (перенос с выходного 25 ноября) уведомление по ЕНП подается по следующим налогам:
НДФЛ, удержанный за период с 23.10.2023 по 22.11.2023;
страховые взносы за октябрь.
Все желающие могли до 12 ноября сдать еще добровольное уведомление по НДФЛ. Но даже если вы уже сдали первое, добровольное уведомление, до 12 ноября с НДФЛ за 23.10 — 09.11, сейчас по сроку 27.11 вам нужно указать в уведомлении весь НДФЛ за период с 23.10 по 22.11.
Чтобы не ошибиться, когда и какой отчет сдавать, предлагаем воспользоваться нашим «Календарем бухгалтера на 2023 год» со сроками сдачи основных отчетов и уплаты налогов и взносов. Вы сможете добавить этот календарь в свои календари на Google, либо подписаться на уведомления о нужных событиях.
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