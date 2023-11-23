🎓Вебинар: Где взять деньги для масштабирования своего бизнеса? 1 декабря в 11:00 мск!

Бизнесу всегда нужны деньги: для масштабирования, закрытия кассовых разрывов или запуска нового направления.
На вебинаре вы узнаете:
Почему кредитор отказывает в финансировании.
Как увеличить шансы на одобрение.
Как исправить кредитную историю.
Какие тенденции рынка по финансированию бизнеса появились в последнее время.
Реальные кейсы ошибок приставов в базе исполнительных производств, и что с этим делать.
Что такое краудлендинг. Мифы и реальность.
Рынок краудлендинга.
Требования к клиенту и условия займа в JetLend.
Вебинар проведут:
Екатерина Алексеенко — управляющий директор блока рисков в Модульбанке. Знает все о кредитах для бизнеса и не только.
Роман Тернопол — руководитель отдела по работе с партнерами. Ведет крупнейший партнерский портфель в компании Jetlend.
Ждем вас на вебинаре 1 декабря в 11:00 мск! Вы научитесь привлекать финансирование грамотно и без просчетов.
Комментарии