🎓Вебинар: Где взять деньги для масштабирования своего бизнеса? 1 декабря в 11:00 мск!

Получите практические советы: что нужно знать перед взятием кредита и как улучшить кредитную историю.

Бизнесу всегда нужны деньги: для масштабирования, закрытия кассовых разрывов или запуска нового направления.

На вебинаре вы узнаете:

Почему кредитор отказывает в финансировании.

Как увеличить шансы на одобрение.

Как исправить кредитную историю.

Какие тенденции рынка по финансированию бизнеса появились в последнее время.

Реальные кейсы ошибок приставов в базе исполнительных производств, и что с этим делать.

Что такое краудлендинг. Мифы и реальность.

Рынок краудлендинга.

Требования к клиенту и условия займа в JetLend.

Вебинар проведут:

Екатерина Алексеенко — управляющий директор блока рисков в Модульбанке. Знает все о кредитах для бизнеса и не только.

Роман Тернопол — руководитель отдела по работе с партнерами. Ведет крупнейший партнерский портфель в компании Jetlend.

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Ждем вас на вебинаре 1 декабря в 11:00 мск! Вы научитесь привлекать финансирование грамотно и без просчетов.