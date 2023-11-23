Бухгалтеры поздравили налоговиков с праздником и попросили убрать ЕНС

Вчера был профессиональный праздник не только у бухгалтеров, но и у налоговиков. В честь праздника ФНС опубликовала в ТГ-канале видеоролик о своих ключевых достижениях. Кто-то из налогоплательщиков поздравил инспекторов, а кто-то поехидничал.

Вчера сотрудники ФНС в честь своего профессионального праздника опубликовали в своем ТГ-чате видео.

Сегодня нам исполнилось 33 года! В честь праздника мы подготовили небольшой видеоролик о ключевых достижениях Службы, благодаря которым формируется устойчивая и эффективная налоговая система РФ.

Кто-то из налогоплательщиков искренне поздравил налоговиков и пожелал процветания, но нашлись и те, кто поехидничал насчет достижений и пожелал в следующем году работать продуктивнее. Особенно «проехались» по работе ЕНП и ЕНС.

Еще бухгалтеры пожаловались на работу с декларациями и на безумное количество отчетов.

Редакция «Клерка» тоже поздравляет налоговую службу с прошедшим праздником и желает скорее наладить работу единого налогового счета!